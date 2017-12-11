Спасатели нашли обломки пропавшего вертолета
Сотрудники МЧС обнаружили фрагменты частного вертолета AS-350, пропавшего в конце прошлой недели в Братском районе.
Обломки воздушного судна были замечены с вертолета Ми-8 на льду Кочегаринского залива в ходе поисковой операции в акватории реки Ангары. По прибытии на место спасатели составят план дальнейшего поиска, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу глава МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что на борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и пассажир. Их судьба пока неизвестна.
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