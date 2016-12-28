Спасатели нашли на месте крушения Ту-154 еще три тела

Спасатели обнаружили еще три тела на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море. Таким образом, на поверхность в общей сложности подняты останки пятнадцати человек.

Кроме того, спасатели нашли 223 фрагмента тел, которые также были подняты на поверхность.

Отмечается, что судно «Спасатель Демидов», оснащенное подводным беспилотником Sub Fighter 7500 и приборами для сканирования моря, смогло приступить к работе только утром из-за высоких волн и сильного ветра.

Ранее стало известно, что экипаж самолета перед трагедией сообщил о проблемах с закрылками, которые не смогли вовремя закрыться. По мнению экспертов, Ту-154 можно было спасти, вернувшись на аэродром вылета, сообщает «Федерал пресс».