Спасатели извлекли 15-летнюю москвичку из мусоропровода на северо-западе столицы

Спасатели извлекли упавшую в мусоропровод 15-летнюю девушку на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного МЧС. Как уточняется в материале, инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Фомичевской.

Пострадавшая упала в мусоропровод на уровне седьмого этажа.

По словам жителей дома, они услышали крики и, выйдя из квартиры, обнаружили в мусоропроводе подростка на уровне первого этажа. Выяснилось, что девочка зашла в подъезд вместе с подругой, чтобы согреться. Причины падения пока не установлены.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли девочку из мусоропровода. После этого ее передали прибывшим медицинским работникам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».