Спасатели извлекли 15-летнюю москвичку из мусоропровода на северо-западе столицы
Спасатели извлекли упавшую в мусоропровод 15-летнюю девушку на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного МЧС. Как уточняется в материале, инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Фомичевской.
Пострадавшая упала в мусоропровод на уровне седьмого этажа.
По словам жителей дома, они услышали крики и, выйдя из квартиры, обнаружили в мусоропроводе подростка на уровне первого этажа. Выяснилось, что девочка зашла в подъезд вместе с подругой, чтобы согреться. Причины падения пока не установлены.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли девочку из мусоропровода. После этого ее передали прибывшим медицинским работникам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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