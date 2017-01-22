Спасатели в горах Италии продолжают искать 24 пропавших без вести человек

В результате схода лавины в Италии пропали без вести 24 человека. Лавина сошла на горный отель 18 января, на месте происшествия продолжают работать спасатели.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пропали 23 человека. Сегодня к ним добавился еще один, список пополнился. Из-под обломков отеля спасателям удалось извлечь 11 живых человек.

Еще пять человек погибли. Спасательная операция продолжается, спустя 4 дня после происшествия остается надежда найти выживших, сообщает РИА "Новости".