Спасатели в горах Италии продолжают искать 24 пропавших без вести человек
В результате схода лавины в Италии пропали без вести 24 человека. Лавина сошла на горный отель 18 января, на месте происшествия продолжают работать спасатели.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия пропали 23 человека. Сегодня к ним добавился еще один, список пополнился. Из-под обломков отеля спасателям удалось извлечь 11 живых человек.
Еще пять человек погибли. Спасательная операция продолжается, спустя 4 дня после происшествия остается надежда найти выживших, сообщает РИА "Новости".
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