Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Иваново

Сотрудники МЧС спасли шесть человек из-под завалов дома в Иваново, где произошел взрыв бытового газа.

По словам представителя регионального центра МЧС РФ, 14 человек были эвакуированы, двое доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести, еще двоим оказана помощь на месте.

«Причиной взрыва и последовавшего обрушения дома в Иваново, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования в одной из квартир на втором этаже», - сказал источник агентства.

Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции, сообщает «Интерфакс».