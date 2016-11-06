Спасатели достали шесть человек из-под завалов дома в Иваново
Сотрудники МЧС спасли шесть человек из-под завалов дома в Иваново, где произошел взрыв бытового газа.
По словам представителя регионального центра МЧС РФ, 14 человек были эвакуированы, двое доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести, еще двоим оказана помощь на месте.
«Причиной взрыва и последовавшего обрушения дома в Иваново, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования в одной из квартир на втором этаже», - сказал источник агентства.
Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции, сообщает «Интерфакс».
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