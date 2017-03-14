Спасатели в США достали из шахты искавшего «колодец желаний» голого мужчину
Абсолютно голый мужчина провалился в шахту магазина по продаже сэндвичей в калифорнийском городе Напа в США, разыскивая «колодец желаний».
Спасателей вызвал один из сотрудников магазина Togo's Sandwiches, услышавший крики о помощи.
По словам пострадавшего, он искал колодец, где загадывают желания, однако не удержался и упал с крыши в шахту.
Спасателям пришлось снести часть стены, чтобы достать мужчину из шахты, где он провел всю ночь. Пострадавший был госпитализирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
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