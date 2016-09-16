«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга»

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги, сообщает Интерфакс.

Встреча команд состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. «Спартак» вышел вперед уже на 2-й минуте, но Благой Георгиев из «Оренбург» сравнял счет за четыре минуты до конца первого тайма, забив пенальти.

На 66-й минуте спартаковец Квинси Промес оформил дубль, а еще через три минуты Джано Ананидзе установил окончательный счет в пользу своей команды. «Оренбург» с 4 очками после семи туров остался на предпоследнем, 15-м месте.