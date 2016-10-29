«Спартак» выиграл у ЦСКА в домашнем матче

Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение ЦСКА в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги. Пединок закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

У красно-белых отличились Денис Глушаков (19-я минута) и Зе Луиш (76-я и 89-я). За армейцев мяч забил Карлос Страндберг (82-я).

"Спартак" набрал 28 очков и сохранил лидерство в чемпионате. ЦСКА в турнирной таблице находятся на третьем месте с 21 баллом, сообщает «Интерфакс».