«Спартак» оштрафован из-за болельщиков-расистов

Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей расистские высказывания болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме в ходе матча за Суперкубок, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

По его словам, в начале встречи были зафиксированы скандирования со стороны фанатов «Спартака», попадающие под нормы расовой дискриминации.

«В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. И другие случаи проявления расизма не останутся безнаказанными», - отметил Григорьянц.

Кроме того, «Спартак» был оштрафован на 130 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и за скандирование фанатами нецензурной брани.

Матч за Суперкубок России состоялся 15 июля, и завершился победой «Спартака», сообщает «Интерфакс».