«Спартак» оштрафован из-за болельщиков-расистов
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей расистские высказывания болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме в ходе матча за Суперкубок, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
По его словам, в начале встречи были зафиксированы скандирования со стороны фанатов «Спартака», попадающие под нормы расовой дискриминации.
«В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции. И другие случаи проявления расизма не останутся безнаказанными», - отметил Григорьянц.
Кроме того, «Спартак» был оштрафован на 130 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и за скандирование фанатами нецензурной брани.
Матч за Суперкубок России состоялся 15 июля, и завершился победой «Спартака», сообщает «Интерфакс».
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