«Спартак» обыграл «Урал» в чемпионате России

Московский «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счетом 1:0.

Матч прошел в рамках очередного тура премьер-лиги. Единственный мяч на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице.

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