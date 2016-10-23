«Спартак» обыграл «Урал» в чемпионате России
Московский «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счетом 1:0.
Матч прошел в рамках очередного тура премьер-лиги. Единственный мяч на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.
«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице.
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