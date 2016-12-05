«Спартак» обыграл «Рубин» и ушел на зимние каникулы лидером с отрывом в 5 очков

В последнем матче 17 тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1. Эта победа позволила красно-белый уйти на зимнюю паузу в ранге лидера первенства с пятиочковым преимуществом над ближайшим соперником.

Счет в матче открыли гости – на 38 минуте отличился Жонатас, однако еще до перерыва Квинси Промес восстановил равенство, а на 74 минуте дальним ударом из-за штрафной Денис Глушаков установил окончательный итог встречи, - сообщает ТАСС.

Обе команды заканчивали матч в неполных составах. У казанцев за две желтые карточки был удален Эльмир Набиуллин, а у красно-белых – Квинси Промес.

«Спартак» набрал 40 очков и на 5 очков опережает «Зенит» из Санкт-Петербурга, а также на 8 очков – ЦСКА. У «Рубина» 23 очка, казанцы делял 9-10 место с московским «Локомотивом».