Спад ВВП в России в сентябре 2016 года составил 0,7 процента
По данным Минэкономразвития РФ спад ВВП в сентябре текущего года составил 0,7 процента. При этом в августе ВВП отражал рост на 0,2 процента.
Вместе с тем, с исключением сезонности снижение ВВП России в сентябре составило 0,2 процента. Последний раз в 2016 году ВВП отражал снижение в апреле, сообщает "Интерфакс".
31 октября курс доллара в РФ составляет 63,22 рубля, евро – 69,29 рубля. Нефть марки Brent слабо дешевеет на прогнозах о невозможности достигнуть договоренности странами ОПЕК о снижении добычи сырья.
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