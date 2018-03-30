SpaceX вывела на орбиту 10 спутников

Американская компания SpaceX, основателем которой является известный бизнесмен Илон Маск, успешно вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, однако не смогла осуществить контролируемый спуск головного обтекателя ракеты-носителя Falcon 9.

По словам Маска, обтекатель «ударился об воду на большой скорости», так как парашютирующее крыло, с помощью которого он должен был плавно спуститься, не раскрылось должным образом.

Ракета-носитель была запущена 30 марта с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, сообщает ТАСС.

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