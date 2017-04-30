SpaceX на сутки отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутником-разведчиком на борту

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с разведывательным спутником NROL-76 с космодрома на мысе Канаверал отложили на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX.

Как пишет ТАСС, старт ракеты отложили в последнюю минуту. Причиной такого решения стали проблемы с датчиками одной из ступеней. В SpaceX уточнили: «Резервное временное окно открывается в понедельник, 1 мая, в 07:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск)».

Компания не разглашает информацию о том, какой груз будет доставлен на МКС. Известно, что NROL-76 служит для обнаружения потенциальных угроз национальным интересам Америки.

Успешным покорителем воздушной стихии стал российский путешественник Федор Конюхов, который в июле 2016 года поставил перед собой очень ясную цель - облететь земной шар за рекордно короткое время. И он совершил задуманное за 11 дней. Теперь каждый может приобрести в память об этом путешествии рамку с фрагментом воздушного шара и личным автографом Конюхова.