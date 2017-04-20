В созвездии Кита нашли большого двойника Земли

Ученые из Европы нашли в созвездии Кита экзопланету LHS 1140b, которая располагается в зоне обитаемости звезды. Эта область, где на небесных телах может существовать жидкая вода. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Эту аналогичную Земле планету открыли при помощи телескопа MEarth-South в чилийских горах Серро-Тололо. Объект размещен внутри «зоны жизни», где он получает около 50 процентов от того тепла и света, который Солнце дарит Земле, - сообщают «РИА Новости».

По словам экспертов, эта планета является самым подходящим кандидатом на звание пригодной для жизни. Ее возраст составляет примерно пять миллиардов лет. Это говорит о том, что жизнь не ней уже могла зародиться при соответствующих условиях. В ближайшее время ученые проведут ряд наблюдений для получения ответов на интересующие вопросы.