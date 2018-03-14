Создателя интернета ужаснуло современное его состояние

Один из создателей интернета Тим Бернерс-Ли заявил, что его приводит в ужас нынешнее состояние всемирной Сети.

Особое внимание он обратил на монополизацию виртуального пространства крупными компаниями вроде Facebook и Google. По его словам, они навязывают пользователям свою волю, что практически сводит на нет конкуренцию, которая является двигателем прогресса.

По мнению Бернерса-Ли, необходимо разработать и внедрить ряд стандартов для интернета, иначе в ближайшие два десятилетия количество инноваций значительно сократится, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.