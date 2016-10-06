Создатель популярного приложения MSQRD Невгень впервые посетил форум Go Tech

Один из создателей сверхпопулярного приложения MSQRD Евгений Невгень впервые принял участие в инновационном форуме Go Tech, который прошел в «Физтехпарке» в подмосковном Долгопрудном.

Белорусский бизнесмен – автор уникальной технологии, предназначенной для замены лиц на видео. Она содержит большое количество масок и фильтров самой разнообразной тематики.

Как было подчеркнуто на форуме, всего через месяц после старта аудитория приложения превысила миллион пользователей. Через два месяца число пользователей увеличилось в десять раз. В настоящее время программу скачали 35 миллионов человек во всем мире.

Ранее сообщалось, что информационным спонсором мероприятия, в котором приняли участие представители 32 стран из 120 городов, выступило издание «Русская Планета».

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