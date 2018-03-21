Создатель «Новичка» высказался об отравлении Скрипаля

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок», опроверг главную версию следствия о том, что ядом могли быть обработаны вещи дочери отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля во время ее поездки в Москву.

«Извините, это чушь. Ну что вы, там, если бы нанесли, ну никто бы там не остался в живых, кто немножко хотя бы понюхал или там что-то такое», — заявил Мирзаянов «Коммерсанту».

Кроме того, он скептически отнесся к предположению, что компоненты «Новичка» могли поместить в вентиляцию BMW, на котором Юля Скрипаль приехала в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Власти Великобритании поспешили обвинить в происшествии Россию, что вызвало серьезное ухудшение отношений между двумя странами, сообщает Ura.ru.

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