Создатель «групп смерти» получил 3,4 года колонии

Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин, скрывавшийся под псевдонимом Филипп Лис, получил 3,4 года колонии-поселения за склонение подростков к самоубийству, сообщили в пресс-службе городского суда Санкт-Петербурга.

Такое решение принял Тобольский суд Тюменской области, где рассматривалось дело по месту совершения преступления.

Будейкин был задержан 15 ноября в Солнечногорске и этапирован в Санкт-Петербург. Молодой человек признал свою вину в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, действия Будейкина повлияли на решение 15 подростков совершить суицид.

Психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым, сообщает «ТВ Центр».