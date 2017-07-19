Создатель «групп смерти» получил 3,4 года колонии
Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин, скрывавшийся под псевдонимом Филипп Лис, получил 3,4 года колонии-поселения за склонение подростков к самоубийству, сообщили в пресс-службе городского суда Санкт-Петербурга.
Такое решение принял Тобольский суд Тюменской области, где рассматривалось дело по месту совершения преступления.
Будейкин был задержан 15 ноября в Солнечногорске и этапирован в Санкт-Петербург. Молодой человек признал свою вину в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, действия Будейкина повлияли на решение 15 подростков совершить суицид.
Психиатрическая экспертиза признала Будейкина вменяемым, сообщает «ТВ Центр».
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