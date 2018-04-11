Создатель Facebook обвинил Россию в гонке вооружений
На сенатских слушаниях Марк Цукерберг завил, что РФ ведет ее в интернете.
По его словам, Россия будет продолжать эту кампанию до тех пор, пока есть люди, которые заинтересованы во вмешательстве в выборный процесс в других странах.
Цукерберг также отметил, что из-за массовой утечки личных данных пользователей Facebook соцсеть ужесточит информационную политику и расширит штат сотрудников для обеспечения безопасности. В общей сложности предполагается нанять около 20 тысяч человек, передает «ФедералПресс».
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