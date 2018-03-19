Созданы противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые провели успешные клинические испытания противозачаточных таблеток для мужчин, не вызывающих проблем с эрекцией.

По словам биолога из университета Вашингтона в США Стефании Пейдж, несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, добровольцы не жаловались на наличие симптомов, связанных с недостатком или избытком этого гормона.

«Это невероятный прорыв в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Сейчас мы проводим более длительные испытания для проверки их эффективности», — заявила Пейдж.

Американские ученые уже несколько лет работают над созданием противозачаточных средств на основе двух мужских гормонов – тестостерона и прогестрона. Действующее вещество препарата заставляет заготовки половых клеток в семенниках приостановить цикл размножения, что приводит к постепенному исчезновению взрослых сперматозоидов.

Единственным негативным эффектом нового лекарства стал лишний вес, который набрали испытуемые.

Первые противозачаточные таблетки для женщин появились на Западе в конце 1950-х годов. Современные препараты имеют почти 100-процентную эффективность.

Однако ученые до сих пор не не могут создать аналогичные таблетки для мужчин. Существующие препараты не дают гарантированного результата, или вызывают побочные эффекты. Кроме того, большинство из них вызывают проблемы с эрекцией и серьезные нарушения психики, сообщает «РИА Новости».