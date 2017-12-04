Созданы «живые» чернила для 3D-принтера

Ученые из Швеции создали «живые» чернила для 3D-принтера, в состав которых входят бактерии.

Таким образом, 3D-принтеры смогут печатать живые материалы, способные разлагать токсины и облегчать трансплантацию органов.

На сегодняшний день в качестве чернил для 3D-принтеров используют порошкообразные металлы и пластмассы, подходящие для изготовления сверхпрочной стали или даже искусственных костей, но они непригодны для изготовления биосовместимых материалов, которые требуют большей гибкости, таких как кожные трансплантаты.

Исследователи продемонстрировали печать материалов с «вложенными» бактериями Acetobacter xylinum. Эта бактерия делает целлюлозу, которая может использоваться в качестве матрицы для замены кожи и покрытий для биомедицинских устройств, которые помогают защитить пациентов от отторжения органов.

Авторы разработки утверждают, что в чернила может быть введена любая бактерия или комбинация бактерий, что расширяет диапазон возможных применений напечатанных 3D- материалов, пишет Science Advances.