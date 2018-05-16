Создано универсальное лекарство от простуды

Ученые Королевского колледжа Лондона разработали уникальный препарат от простуды, препятствующий проникновению в клетки человека всех видов вируса.

Вещество, получившее рабочее название IMP-1088, способно предотвращать репликацию вирусов, вызывающих риновирусную инфекцию или простуду.

При этом, в настоящее время известно более 200 штаммов вирусов, что значительно осложняет возможность создания универсального лекарства, так как многие вирусы будут резистентны к тому или иному компоненту препарата.

По словам одного из авторов исследования Роберто Солари, химикам удалось разработать молекулу, блокирующую в клетках человека белок N-миристоилтрансферазу-1 (NMT-1).

Проведенные исследования показали, что IMP-1088 в сто тысяч раз более эффективен против простуды, чем все другие препараты, сообщает агентство Nation news.