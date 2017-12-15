Создано стекло со свойством самовосстановления

В Японии придумали стекло, которое, будучи разбитым, способно полностью восстановить свою структуру.

Авторами разработки являются ученые Токийского университета. Для создания необычного стекла они использовали синтетические полимеры – полимочевины.

В ходе демонстрации свойств стекла специалисты разрезали его на две части, а затем сложили их вместе, не используя каких-либо субстанций. Эксперимент проводился при комнатной температуре.

Половинки прилипли друг к другу в течение нескольких минут. На полное восстановление структуры стекла и прочности потребовалось около шести часов.

Ученые пояснили, что в разработка основана на эффекте водородных связей, при котором разделенные молекулы полимера стремятся к первоначальному состоянию. Авторы изобретения отметили, что, помимо всего прочего, самовосстанавливающиеся стекла имеют преимущество перед обычными с точки зрения экологии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.