Создано единственное в мире сердце на чипе
Американские ученые создали первое сердце на чипе с содействием 3D-принтера. Это устройство разрешит проводить эксперименты без использования живых тканей, извлеченных из животных. Итоги работы представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.
Печатный орган произведен из полупрозрачного гибкого полимера, предназначенного для имитации структуры и функций сердечной ткани, сообщает «Дни 24».
Намеренно для проекта были созданы шесть типов чернил, с помощью которых можно встроить в искусственное сердце микроскопические датчики. Последние способны отслеживать биение при влиянии на чип различных лекарственных препаратов.
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