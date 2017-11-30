Создана первая в мире полусинтетическая бактерия

Ученые из Научно-исследовательского института Scripps создали первую в истории полусинтетическую бактерию с искусственным ДНК.

Исследователи интегрировали шесть основных эелементов искусственного ДНК в бактерию кишечной палочки, тем самым создав штамм полусинтетического организма.

Оказалось, что такие бактерии могут расти и делиться, а также создавать другие молекулы, которые легли бы в основу новых лекарств.

Чтобы наглядно продемонстрировать эту способность полусинтетической бактерии, ученые заставили ее произвести светящийся в темноте белок. Он стал первой искусственной молекулой, созданной полусинтетическим организмом.

Открытие позволит ученым в будущем создавать новые формы жизни, передает Hi-News.ru.