Создана 3D-модель человеческого генома
Американские ученые создали 3D-модель человеческого генома с помощью метода Hi-C. По словам разработчиков, строение цепочки ДНК может быть крайне сложной, с учетом хромосом, которые могут достаточно хаотично располагаться в ядре клетки. Форму хромосом выявить весьма важно, поскольку от нее зависят и функции этих структур, сообщает «ВладТайм».
При этом исследователи свидетельствуют, что запутанность ДНК в ядре кажется хаотичной только на первый взгляд. На самом же деле у ДНК особая «география» для любой ткани и для каждого жизненного этапа клетки.
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