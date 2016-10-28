Создана 3D-модель человеческого генома

Американские ученые создали 3D-модель человеческого генома с помощью метода Hi-C. По словам разработчиков, строение цепочки ДНК может быть крайне сложной, с учетом хромосом, которые могут достаточно хаотично располагаться в ядре клетки. Форму хромосом выявить весьма важно, поскольку от нее зависят и функции этих структур, сообщает «ВладТайм».

При этом исследователи свидетельствуют, что запутанность ДНК в ядре кажется хаотичной только на первый взгляд. На самом же деле у ДНК особая «география» для любой ткани и для каждого жизненного этапа клетки.