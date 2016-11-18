Создан ядерный чемодан для базы на Марсе

Американские инженеры из Национальной лаборатории Айдахо разработали компактный ядерный реактор, который сможет служить колонизации Марса в будущем. Своими размерами установка не превышает размера пианино, а ее мощность составляет 333 киловатта, что позволит поставлять энергию на базу в течение 15 лет.

В своих планах по колонизации Марса и Луны ученые анализируют возможность постройки постоянных обитаемых баз при помощи технологи 3D-печати, для которой можно будет использовать местные ресурсы и воду,- сообщает «РИА Новости».

Компактный ядерный реактор можно свободно разместить в грузовом отсеке космического корабля, а после прибытия на Марс достаточно будет активировать его, что позволит колонистам забыть об энергетической проблеме на пятнадцать лет. Кроме этого инженеры разработали ядерные установки в виде чемоданов, мощность которых составляет 40 киловатт.