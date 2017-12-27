Создан самый быстрый аккумулятор

Китайские специалисты разработали новую аккумуляторную батарею, которая превосходит современные практически по всем параметрам.

Для ее создания был использован сплав из алюминия и графена, благодаря которому батарея обладает таким свойством как гибкость. Кроме того, ей не страшен нагрев и даже воздействие открытого пламени.

В специальном режиме новый аккумулятор заряжает всего за одну секунду. Более того, потенциал «зарядности» он сохраняет на уровне 90% после 250 тысяч циклов.

Единственное в чем алюминиево-графеновая батарея уступает литий-ионной – объем заряда. Однако разработчики уверены. Что добьются превосходства и по этому параметру. По их словам, это всего лишь вопрос времени, сообщает «Политэксперт» со ссылкой на агентство «Синьхуа».