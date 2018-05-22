Создан портрет наследника принца Гарри и Меган Маркл

Будущий наследник британского принца Гарри, женившегося на американской актрисе с афроамериканскими корнями Меган Маркл, с большой долей вероятности будет иметь смуглую кожу и рыжие волосы, считает профессор генетики Евгений Лильин.

По его подсчетам, ребенок принца и Меган Маркл может также унаследовать афроамериканские черты лица, несмотря на то, что сама актриса имеет европейскую внешность, передавшуюся ей от отца.

Известно, что мать Меган Маркл является афроамериканкой – потомком рабов из Нового света.

При этом, как пишет Life, ученые не исключают, что наследник принца может оказаться и голубоглазым, однако это произойдет только в том случае, если у новоиспеченной герцогини Сассекской присутствует ген светлых глаз.

Таким образом, генетики утверждают, что внешность наследников от союза Гарри и Меган будет специфической, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Специалисты Роспотребнадзора добрались до отелей в Турции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО