Создан портрет наследника принца Гарри и Меган Маркл

Будущий наследник британского принца Гарри, женившегося на американской актрисе с афроамериканскими корнями Меган Маркл, с большой долей вероятности будет иметь смуглую кожу и рыжие волосы, считает профессор генетики Евгений Лильин.

По его подсчетам, ребенок принца и Меган Маркл может также унаследовать афроамериканские черты лица, несмотря на то, что сама актриса имеет европейскую внешность, передавшуюся ей от отца.

Известно, что мать Меган Маркл является афроамериканкой – потомком рабов из Нового света.

При этом, как пишет Life, ученые не исключают, что наследник принца может оказаться и голубоглазым, однако это произойдет только в том случае, если у новоиспеченной герцогини Сассекской присутствует ген светлых глаз.

Таким образом, генетики утверждают, что внешность наследников от союза Гарри и Меган будет специфической, сообщает «Федерал пресс».