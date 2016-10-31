Создан поедающий живые организмы робот

Британские ученые создали напоминающего водных животных робота, который способен получать энергию из поглощенных им организмов. Об этом сообщает издание NewScientist.

«Рот» робота произведен из мягкой полимерной мембраны. Через него в машину всасывается вода с живыми организмами. «Пища» попадает в искусственный желудок — микробный топливный элемент, где ее разлагают бактерии, сообщает «Индикатор».

Таким образом, робот получает нужную для его функционирования электроэнергию. Отходы выкидываются через отверстие в задней части устройства.