Создан искусственный меланин для защиты ДНК от ультрафиолета

Группа ученых из США создала синтетический материал, сходный по своему действию с меланином.

Пигмент меланин является одним из основных природных средств, защищающих ДНК от повреждений в результате воздействия ультрафиолетового излучения. Он вырабатывается, хранится и переносится мелансомами, которые вырабатываются особыми клетками под кожей.

Мелансомы поглощаются кератиноцитами, что создает вокруг ядра клетки защиту, поглощающую УФ-излучение. Однако такие кожные заболевания как витилиго или альбинизм приводят к нарушению выработки меланина и повышают чувствительность организма к ультрафиолету.

По мнению ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, им должен помочь искусственный меланин. Созданные ими наночастицы также переносятся по клеткам и защищают ДНК.

Их эффективность подтвердил опыт в ходе которого клекти с искусственным меланином и без в течение трех дней подвергались воздействию УФ-излучения. Из клеток с наночастицами выжили половина, а без таковых – только десятая часть, сообщает портал «Научная Россия» о ссылкой на ACS Central Science.

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