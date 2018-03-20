Создан аппарат для печати на пивной пене

Компания Ripples разработала устройство для печати на пивной пене.

Девайс позволяет создавать одноцветное изображение, которое желает воплотить покупатель – с помощью приложения для мобильного телефона можно загрузить любую картинку.

При этом, как сообщает Lenta.ru, вкус алкогольного напитка не меняется.

Производитель уверен, что новинка позволит увеличить поток посетителей в бары, где будет установлен аппарат.