Создан аппарат для печати на пивной пене

Компания Ripples разработала устройство для печати на пивной пене.

Девайс позволяет создавать одноцветное изображение, которое желает воплотить покупатель – с помощью приложения для мобильного телефона можно загрузить любую картинку.

При этом, как сообщает Lenta.ru, вкус алкогольного напитка не меняется.

Производитель уверен, что новинка позволит увеличить поток посетителей в бары, где будет установлен аппарат.

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