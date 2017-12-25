В США создали подавляющий ВИЧ препарат

Молекулярные биологи из США создали препарат, способный подавить ВИЧ в организме человека.

Уточняется, что новый препарат подавляет работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

«Одна доза наночастиц, начиненных нашим «веществом-1», защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», - рассказала Кэрен Андерсон из Йельского университета.

По ее словам «Вещество-1» способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его «неуязвимыми» версиями.

Больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов, подавляющих развитие ВИЧ в клетках тела. Однако больные часто вынуждены прекращать их прием из-за сильных побочных эффектов. Как только прием антиретровирусного препарата прекращается, ВИЧ начинает интенсивно копировать себя, возвращаясь к начальным показателям за три или две недели. В любом случае, ВИЧ постепенно становится неуязвимым для действия лекарств.

«Вещество-1», созданное американскими учеными, усиливает действие других препаратов и эффективно подавляет размножение ВИЧ, не вызывая при этом побочных эффектов. В будущем соединение может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики ВИЧ, сообщает «РИА Новости».