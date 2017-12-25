В США создали подавляющий ВИЧ препарат

Молекулярные биологи из США создали препарат, способный подавить ВИЧ в организме человека.

Уточняется, что новый препарат подавляет работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

«Одна доза наночастиц, начиненных нашим «веществом-1», защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», - рассказала Кэрен Андерсон из Йельского университета.

По ее словам «Вещество-1» способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его «неуязвимыми» версиями.

Больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов, подавляющих развитие ВИЧ в клетках тела. Однако больные часто вынуждены прекращать их прием из-за сильных побочных эффектов. Как только прием антиретровирусного препарата прекращается, ВИЧ начинает интенсивно копировать себя, возвращаясь к начальным показателям за три или две недели. В любом случае, ВИЧ постепенно становится неуязвимым для действия лекарств.

«Вещество-1», созданное американскими учеными, усиливает действие других препаратов и эффективно подавляет размножение ВИЧ, не вызывая при этом побочных эффектов. В будущем соединение может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики ВИЧ, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: здоровье, СПИД
Следующая новость Ксения Собчак сделала Алексею Навальному предложение

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО