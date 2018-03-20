В IBM создали компьютер размером с кристалл соли
Компания IBM представила самый маленький компьютер в мире, размер которого сравним с кристалликом соли.
Разработку компания показала на конференции IBM Think 2018. Рассмотреть ее можно только с помощью микроскопа, при этом чип скомпонован из нескольких сотен тысяч транзисторов. Вычислительная мощность чипа не велика, но он может контролировать, анализировать и обрабатывать данные.
Микрокомпьютер работает на блокчейне и способен отслеживать отгрузку товаров, обнаруживать недостачи и тому подобное. Разработчики отмечают, что в ближайшее годы такими компьютерами будут оснащаться многие бытовые устройства. Однако сроки запуска его в серийное производство они не назвали, сообщает Mashable.
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