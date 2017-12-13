В США создали безопасную краску для молекул
Американские химики разработали краситель для молекул, который поможет медикам обнаруживать в организме тромбы, опухоли, наблюдать за развитием рака и ходом его лечения.
Ученые Университета штата Вашингтон назвали полученную краску «Вашингтонская красная». Она позволяет делать молекулы заметными в инфракрасном излучении ближнего диапазона, говорится в публикации издания Angewandte Chemie.
По словам авторов, их разработка выгодно отличается от уже существующих красителей для наблюдения за биомаркерами. При их использовании зачастую невозможно получить четкое изображение помеченных молекул. Кроме того, отдельные краски способны повредить клеткам. Новая краска этих недостатков лишена.
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