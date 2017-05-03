ИГ создает собственную социальную сеть
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) работает над созданием новой социальной сети, заявил директор Европейского полицейского агентства Роб Уэйнрайт.
По его словам, о создании новой медиа-платформы стало известно в ходе спецоперации против экстремизма в интернете на прошлой неделе.
Уэйнрайт пояснил, что радикальные исламисты намерены с помощью соцсети продвигать свои идеи.
Кроме того, директор выразил на надежду на продолжение сотрудничества в сфере безопасности между Великобританией и ЕС после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщает ТАСС.
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