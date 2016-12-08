В США создадут комиссию по расследованию влияния Москвы на выборы

В Конгрессе США рассматривается законопроект, который предполагает создание специальной комиссии по расследованию вмешательства России в президентские выборы.

В состав комиссии должны войти 12 экспертов. Им надлежит проверить случаи атак якобы российских хакеров, которые могли повлиять на исход голосования. В задачи комиссии входит установить наличие связи между киберпреступниками и правительством РФ, сообщает РИА ФедералПресс.

В частности, экспертам предстоит провести проверку по фактам взлома серверов демократической партии, почты Хиллари Клинтон и другим случаям.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не верит во вмешательство РФ в ход выборов. Утверждения о том, что он сумел победить благодаря Москве, миллиардер назвал политически мотивированным вымыслом.