«Союзмультфильм» выходит на большие экраны России

В кинотеатрах России появятся советские мультфильмы из золотой коллекции студии.

Анимационные ленты «Снежная королева», «Конек-горбунок», а также «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане» пройдут программу реставрации, после чего выйдут на большие экраны.

Первыми зрители увидят обновленные «Снежную королеву» и «Конька-горбунка». Сам мультфильм «Снежная королева» получит новое продолжение от студии.

Каждый год «Союзмультфильм» намерена реставрировать по четыре-пять лент, передает ТАСС.