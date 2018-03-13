«Союзмультфильм» выходит на большие экраны России
В кинотеатрах России появятся советские мультфильмы из золотой коллекции студии.
Анимационные ленты «Снежная королева», «Конек-горбунок», а также «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане» пройдут программу реставрации, после чего выйдут на большие экраны.
Первыми зрители увидят обновленные «Снежную королеву» и «Конька-горбунка». Сам мультфильм «Снежная королева» получит новое продолжение от студии.
Каждый год «Союзмультфильм» намерена реставрировать по четыре-пять лент, передает ТАСС.
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