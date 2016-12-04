«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильмов про дядю Федора и Карлсона
Глава «Союзмультфильма» Глеб Давыдов рассказал, что студия намерена снять продолжение мультфильмов про Карлсона, Простоквашино и котенка с улицы Лизюкова.
Давыдов отмечает, что у «Союзмультфильма» есть несколько десятков узнаваемых персонажей, с которыми можно продолжить снимать мультфильмы. По поводу съемок историй про Карлсона студия уже ведет переговоры со шведскими представителями, сообщает издание "Известия".
На сегодняшний день студия «Союзмультфильм» занимается переездом в здание на улице Академика Королева в Москве. Ожидается, что на полные мощности организация сможет выйти к концу 2017 года.
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