«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильмов про дядю Федора и Карлсона

Глава «Союзмультфильма» Глеб Давыдов рассказал, что студия намерена снять продолжение мультфильмов про Карлсона, Простоквашино и котенка с улицы Лизюкова.

Давыдов отмечает, что у «Союзмультфильма» есть несколько десятков узнаваемых персонажей, с которыми можно продолжить снимать мультфильмы. По поводу съемок историй про Карлсона студия уже ведет переговоры со шведскими представителями, сообщает издание "Известия".

На сегодняшний день студия «Союзмультфильм» занимается переездом в здание на улице Академика Королева в Москве. Ожидается, что на полные мощности организация сможет выйти к концу 2017 года.