«Союзмультфильм» начнет выпуск брендовой детской одежды
Киностудия «Союзмультфильм» планирует заняться выпуском детской и подростковой одежды. Об этом на Московском культурном форуме рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Она подчеркнула: «Планы по выходу на массовый рынок одежды - и детской, и подростковой - точно у нас тоже есть, и мы точно будем это развивать».
Слащева также отметила, что планируется выпускать брендовую одежду с персонажами «Союзмультфильма», чтобы ее носили известные люди. Это, по ее словам, должно принести «репутационный имиджевый эффект», сообщает ТАСС.
«Союзмультфильм» — крупнейшая российская киностудия, которая была основана в Москве 10 июня 1936 года.
Следующая новость Глава Нацбанка Украины рассказала об угрозах от олигархов
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии