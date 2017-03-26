«Союзмультфильм» начнет выпуск брендовой детской одежды

Киностудия «Союзмультфильм» планирует заняться выпуском детской и подростковой одежды. Об этом на Московском культурном форуме рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Она подчеркнула: «Планы по выходу на массовый рынок одежды - и детской, и подростковой - точно у нас тоже есть, и мы точно будем это развивать».

Слащева также отметила, что планируется выпускать брендовую одежду с персонажами «Союзмультфильма», чтобы ее носили известные люди. Это, по ее словам, должно принести «репутационный имиджевый эффект», сообщает ТАСС.

«Союзмультфильм» — крупнейшая российская киностудия, которая была основана в Москве 10 июня 1936 года.