Союз музеев РФ доказал непричастность РПЦ к Исаакиевскому собору при царизме

Историческое исследование, доказывающее, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге никогда не принадлежал Русской православной церкви, обнародовано Союзом музеев России.

В организации напомнили, что в момент открытия нынешнего здания Исаакиевского собора в 1858 году сооружение находилось в ведении Комиссии по постройке собора, а в 1864 году император Александр II упразднил комиссию, и здание было передано в ведение Министерства путей сообщения и публичных зданий.

«Православная церковь настаивала, чтобы кафедральный собор в центре столицы был передан ей в полное ведение. По указу императора была создана специальная Комиссия, возглавил ее А. И. Резанов, которая «отклонила полную передачу здания в безраздельное управление Духовного ведомства», - цитирует исследование кандидата искусствоведения Наталии Толмачевой ТАСС со ссылкой на сайт Союза музеев.

Итогом конфликта министерства путей сообщения и публичных зданий и церкви в XIX веке, как отмечается в исследовании, стал именной указ Александра II 1871 года об изъятии здания из ведения министерства путей сообщения и передаче его в министерство внутренних дел.

«С этого момента больше императоры ни в какое другое ведомство Исаакиевский собор не передавали», - подчеркнула историк.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга распорядилось передать Исаакиевский собор Московскому патриархату Русской православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но признано памятником федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.