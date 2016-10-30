«Союз МС-02» отстыковался от МКС
В ночь на воскресенье от Международной космической станции отстыковался корабль «Союз МС-02» с экипажем. Три сотрудника МКС вернутся на Землю.
Земля ожидает возвращения космонавта «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, астронавта JAXA Такуя Ониши и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. При спуске они испытают перегрузку в 3,96G, сообщает "Коммерсантъ". Приземление произойдет в Казахстане.
Посадку космического корабля обеспечивают российские специалисты. Корабль пристыковался к МКС 21 октября.
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