Союз биатлонистов России ограничили в правах

Союз биатлонистов России (СБР) получил статус временного члена Международного союза биатлонистов (IBU).

Как сообщает RT, СБР лишили статуса полноправного члена организации. Российские биатлонисты сохраняют право участвовать в соревнованиях международного уровня под эгидой организации, но при этом СБР лишен права голоса в конгрессе IBU, который является главным руководящим органом союза.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет IBU принял решение не отстранять СБР и не лишать Тюмень права проведения этапа Кубка мира в 2017-2018 годах.