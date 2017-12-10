Союз биатлонистов России ограничили в правах
Союз биатлонистов России (СБР) получил статус временного члена Международного союза биатлонистов (IBU).
Как сообщает RT, СБР лишили статуса полноправного члена организации. Российские биатлонисты сохраняют право участвовать в соревнованиях международного уровня под эгидой организации, но при этом СБР лишен права голоса в конгрессе IBU, который является главным руководящим органом союза.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет IBU принял решение не отстранять СБР и не лишать Тюмень права проведения этапа Кубка мира в 2017-2018 годах.
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