Современные люди готовы отказаться от любви ради путешествий

Возможность путешествовать является для большинства современных людей одним из главных источников удовольствия, следует из опроса, проведенного туристическим сервисом.

Согласно результатам исследования, 51 процент опрошенных респондентов заявили, что туризм приносит больше радости, чем свидание со второй половинкой.

Еще 49 процентов участников опроса заявили, что поездки по различным странам радуют их больше, чем, например, день свадьбы.

А вот 29 процентов респондентов даже предпочли путешествия рождению ребенка.

Кроме того 77 процентов опрошенных заявили, что берут отпуск, чтобы получить положительные эмоции, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, в материале не уточняется возраст участников опроса, их статус и материальное положение.