В «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины Дорошиной

Артистка Московского театра «Современник» Нина Дорошина умерла от остановки сердца.

«Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина. Она умерла в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца», - передает ТАСС со ссылкой на источник в театре.

В «Современнике» отметили, что Дорошина стала национальной героиней после фильма «Любовь и голуби», где она исполнила роль Нади Кузякиной.