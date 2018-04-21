В «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины Дорошиной
Артистка Московского театра «Современник» Нина Дорошина умерла от остановки сердца.
«Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина. Она умерла в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца», - передает ТАСС со ссылкой на источник в театре.
В «Современнике» отметили, что Дорошина стала национальной героиней после фильма «Любовь и голуби», где она исполнила роль Нади Кузякиной.
Следующая новость Патриарха Кирилла попросили об иконе с Владимиром Путиным
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии