В «Современнике» разберутся с Михаилом Ефремовым из-за сорванного спектакля

Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации, которая произошла на гастролях в Самаре с участием Михаила Ефремова.

Ранее несколько пользователей соцсетей сообщили о срыве спектакля «Не становись чужим» из-за того, что главный актер опоздал. По их словам, Михаил Ефремов вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, высказывался нецензурно в адрес зрителей.

«Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», - цитирует «РИА Новости» директора театра.