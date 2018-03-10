В «Современнике» разберутся с Михаилом Ефремовым из-за сорванного спектакля
Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации, которая произошла на гастролях в Самаре с участием Михаила Ефремова.
Ранее несколько пользователей соцсетей сообщили о срыве спектакля «Не становись чужим» из-за того, что главный актер опоздал. По их словам, Михаил Ефремов вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, высказывался нецензурно в адрес зрителей.
«Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», - цитирует «РИА Новости» директора театра.
Следующая новость В Калифорнии вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии