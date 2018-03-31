Совладельцы «Суммы» задержаны за крупные бюджетные хищения
В МВД России возбудили уголовное дело о мошенничестве и преступном сообществе в отношении владельцев компании «Сумма».
Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, следственный департамент МВД проводит предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
В крупных бюджетных хищениях подозреваются совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. Обыски по делу прошли в 25 регионах России.
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