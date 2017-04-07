В Совфеде заявили о возможном прекращении военных контактов с США
Ракетный удар, нанесенный США по Сирии, может повлечь за собой полное прекращение военных контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Он добавил, что Россия намерена инициировать срочный созыв Совета безопасности ООН, поскольку действия США можно расценивать как акт агрессии против государства – члена всемирной организации.
Ранее сообщалось что американские корабли в Средиземном море выпустили несколько десятков ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат. В США полагают, что именно оттуда наносились удары по провинции Идлиб с применением химоружия, передает URA.RU.
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