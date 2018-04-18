В Совфеде выступили против рекламы лекарств на телевидении

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы медицинских препаратах в телепрограммах.

Документ подготовили глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По словам сенаторов, реклама провоцирует телезрителей на самолечение без учета показаний и противопоказаний по применению того или иного лекарства.

Ранее с инициативой запрета рекламы лекарств на телевидении и радио выступали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает «ФедералПресс».