В Совфеде выступили против рекламы лекарств на телевидении
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы медицинских препаратах в телепрограммах.
Документ подготовили глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый замглавы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
По словам сенаторов, реклама провоцирует телезрителей на самолечение без учета показаний и противопоказаний по применению того или иного лекарства.
Ранее с инициативой запрета рекламы лекарств на телевидении и радио выступали депутаты Госдумы от ЛДПР, передает «ФедералПресс».
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